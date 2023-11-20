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Прокуратура организовала проверку после сообщения о замерзающих жителях свердловского поселка Островное
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области прокуратура Березовского организовала проверку после сообщения о замерзающих в своих квартирах жителях поселка Островное, температура воздуха в домах которых после наступления холодов не превышает +10°C.
Ранее мы писали о том, что жители Островного жаловались на не зарытые трубы, из-за которых, по их предположениям, дома плохо отапливаются.
По данным прокуратуры, в том месте при подготовке к началу отопительного сезона ремонт сетей проводила ресурсоснабжающая организация МУП «Березовские тепловые сети», специалисты которой по каким-то причинам не закопали трубопровод по завершению всех работ.
В ходе надзорных мероприятий ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц «Березовских тепловых сетей» и соблюдению ими законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению.
«Согласно сообщению СМИ, жители указанного населенного пункта заявили о несоблюдении температурного режима в жилых помещениях, непринятии мер со стороны должностных лиц»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что жители Островного жаловались на не зарытые трубы, из-за которых, по их предположениям, дома плохо отапливаются.
По данным прокуратуры, в том месте при подготовке к началу отопительного сезона ремонт сетей проводила ресурсоснабжающая организация МУП «Березовские тепловые сети», специалисты которой по каким-то причинам не закопали трубопровод по завершению всех работ.
В ходе надзорных мероприятий ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц «Березовских тепловых сетей» и соблюдению ими законодательства при предоставлении коммунальных услуг населению.
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