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В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада
Фото: «PRO АСБЕСТ» / vk.com
В Асбесте родители малышей пожаловались на отсутствие освещения возле детского садика №44 «Радость», куда они водят своих малышей.
Об этом местные жители пишут в сообществе «PRO АСБЕСТ» во «ВКонтакте». По их словам, по дороге к садику ничего не видно, а там ходят не только они со своими детьми, но и школьники, и другие горожане, которым нужно на работу.
Об этом местные жители пишут в сообществе «PRO АСБЕСТ» во «ВКонтакте». По их словам, по дороге к садику ничего не видно, а там ходят не только они со своими детьми, но и школьники, и другие горожане, которым нужно на работу.
«Совершенно ничего не видно. А сейчас ещё и скользко. Немного светит от проезжающих машин, но это не сильно помогает. Хотелось бы, чтобы как-то начали решать эту проблему»,
– приводят слова родителей в паблике.
– приводят слова родителей в паблике.
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