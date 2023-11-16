В Асбесте родители пожаловались на отсутствие освещения у детсада

«Совершенно ничего не видно. А сейчас ещё и скользко. Немного светит от проезжающих машин, но это не сильно помогает. Хотелось бы, чтобы как-то начали решать эту проблему»,



– приводят слова родителей в паблике.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости