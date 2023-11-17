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В Парк Маяковского теперь можно попасть и со Щорса
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Приятная новость для жителей Екатеринбурга — у Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского вновь появился второй вход. Теперь на аллеи парка можно попасть со стороны улицы Щорса.
Вход в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса долгое время был закрыт. Здесь проводились работы по благоустройству территории. И хоть они до конца ещё не завершены, проход открыли ради удобства посетителей, наплыв которых можно ожидать с возвращением зимних развлечений и аттракционов — высоченная 17-метровая горка начала работу на прошлой неделе, а на этой в ЦПКиО заливают каток для любителей порассекать по льду на коньках.
Как сообщает администрация парка, работы по благоустройству этой территории продолжаются. В этом году появятся новое ограждение и уличное освещение. А весной следующего года со стороны улицы Щорса планируется установить ноdую входную группу и разбить клумбы.
Впрочем, некоторые горожане, успевшие воспользоваться обновленным входом, отмечая улучшения, нашли и крупный минус. Они обращают внимание на то, что ремонта требует мостик, ведущий в парк. Увы, но тут администрация парка бессильна. «Мост не относится к территории парка, а стоимость его реконструкции крайне высока», — поясняют по этому поводу сотрудники ЦПКиО.
Вход в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса долгое время был закрыт. Здесь проводились работы по благоустройству территории. И хоть они до конца ещё не завершены, проход открыли ради удобства посетителей, наплыв которых можно ожидать с возвращением зимних развлечений и аттракционов — высоченная 17-метровая горка начала работу на прошлой неделе, а на этой в ЦПКиО заливают каток для любителей порассекать по льду на коньках.
Как сообщает администрация парка, работы по благоустройству этой территории продолжаются. В этом году появятся новое ограждение и уличное освещение. А весной следующего года со стороны улицы Щорса планируется установить ноdую входную группу и разбить клумбы.
Впрочем, некоторые горожане, успевшие воспользоваться обновленным входом, отмечая улучшения, нашли и крупный минус. Они обращают внимание на то, что ремонта требует мостик, ведущий в парк. Увы, но тут администрация парка бессильна. «Мост не относится к территории парка, а стоимость его реконструкции крайне высока», — поясняют по этому поводу сотрудники ЦПКиО.
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