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Прокуратура начала проверку по факту издевательств над девушкой с инвалидностью в Реже
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Реже городская прокуратура заинтересовалась ситуацией, где 15-летний парень ударил 16-летнию девушку со второй группой инвалидности по лицу, и организовала надзорные мероприятия.
Ранее портал «Е1» опубликовал видео, снятое подростками, которые издеваются над девушкой. По данным издания, у девушки имеется заболевание, относящееся ко второй группе инвалидности.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики на предмет предотвращения совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,
– сообщили в ведомстве.
Ранее портал «Е1» опубликовал видео, снятое подростками, которые издеваются над девушкой. По данным издания, у девушки имеется заболевание, относящееся ко второй группе инвалидности.
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