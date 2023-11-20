Прокуратура начала проверку по факту издевательств над девушкой с инвалидностью в Реже

– сообщили в ведомстве.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики на предмет предотвращения совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,