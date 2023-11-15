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МТС в честь 30-летнего юбилея объявляет в Свердловской области розыгрыш призов
Токен 2SDnje5teVW, реклама ПАО "МТС" ИНН 7740000076, Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
МТС в честь 30-летия компании и 300-летия уральской столицы объявляет розыгрыш призов от сервисов экосистемы. Принять участие предлагают всем жителям Свердловской области, даже тем, кто не является клиентом оператора.
В рамках акции между уральцами разыгрывают автомобили, путешествия, встречи с популярными артистами: Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow, в том числе с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Также разыгрываются четыре миллиона подписок на продукты экосистемы.
По его словам, данный розыгрыш организовали в благодарность за отданное компании предпочтение.
Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо подтвердить свое участие на сайте экосистемы или в приложении «Мой МТС». Далее нужно прокрутить куб, который определит приз.
Розыгрыш будет продолжаться до конца года.
В рамках акции между уральцами разыгрывают автомобили, путешествия, встречи с популярными артистами: Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow, в том числе с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Также разыгрываются четыре миллиона подписок на продукты экосистемы.
«Круглая дата в жизни нашей компании в этом году чудесным образом совпала с юбилеем Столицы Урала. 30 лет МТС и 300 лет Екатеринбургу. Эти даты похожи не только цифрами. Как и МТС, Екатеринбург когда-то создавался для решения новых задач, но никто не мог представить, насколько круг этих задач с годами расширится. Как и МТС, Екатеринбург всю свою жизнь стремится к лидерству и по многим параметрам таким лидером является»,
– поздравляет земляков директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
По его словам, данный розыгрыш организовали в благодарность за отданное компании предпочтение.
Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо подтвердить свое участие на сайте экосистемы или в приложении «Мой МТС». Далее нужно прокрутить куб, который определит приз.
Розыгрыш будет продолжаться до конца года.
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