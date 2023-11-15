МТС в честь 30-летнего юбилея объявляет в Свердловской области розыгрыш призов





– поздравляет земляков директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Круглая дата в жизни нашей компании в этом году чудесным образом совпала с юбилеем Столицы Урала. 30 лет МТС и 300 лет Екатеринбургу. Эти даты похожи не только цифрами. Как и МТС, Екатеринбург когда-то создавался для решения новых задач, но никто не мог представить, насколько круг этих задач с годами расширится. Как и МТС, Екатеринбург всю свою жизнь стремится к лидерству и по многим параметрам таким лидером является»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

МТС в честь 30-летия компании и 300-летия уральской столицы объявляет розыгрыш призов от сервисов экосистемы. Принять участие предлагают всем жителям Свердловской области, даже тем, кто не является клиентом оператора.В рамках акции между уральцами разыгрывают автомобили, путешествия, встречи с популярными артистами: Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow, в том числе с амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой. Также разыгрываются четыре миллиона подписок на продукты экосистемы.По его словам, данный розыгрыш организовали в благодарность за отданное компании предпочтение.Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо подтвердить свое участие на сайте экосистемы или в приложении «Мой МТС». Далее нужно прокрутить куб, который определит приз.Розыгрыш будет продолжаться до конца года.