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«Свободу Мамедову Газанфару!» Жители Сосьвы записали коллективное обращение в Генпрокуратуру и СК

19.34 Четверг, 26 октября 2023
Фото: скриншот видеообращения / страница Татьяны Коркуновой Вконтакте
Потерпевшие в результате разрушительного пожара в Сосьве записали коллективное обращение, адресованное главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову. В нём они попросили высокопоставленных силовиков содействовать пересмотру меры пресечения в виде ареста Газанфару Мамедову – сыну владельца сгоревшей лесопилки.

«Мы знаем Мамедова и его семью очень давно, исключительно с положительной стороны. Просим вас обратить внимание на ситуацию и пресечь несправедливость» – говорится на видео, записанном сосьвинцами и выложенном в соцсетях.

Газанфара Мамедова задержали 28 апреля – через три дня после разрушительного пожара, в результате которого сгорело 120 домов и погибло два человека. Мамедов тогда назвал себя пострадавшим и уверял, что пожар пришёл на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил. Однако Мамедова сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу. На этой неделе следователь вновь вышел с ходатайством о продлении меры пресечения, и Ленинский суд Екатеринбурга продлил содержание Мамедова под стражей до 26 января 2024 года.

Адвокат Алексей Зорин рассказал «Вечерние ведомости», что, как правило, когда обвиняемый находится в СИЗО уже полгода, и собранные доказательства не указывают на его виновность, меру пресечения смягчают. Однако в случае с Мамедовым это не произошло.

По словам Зорина, расследование дела уже вышло на завершающую стадию, и Мамедов никак не может повлиять на его ход. Более того, в августе 2023 года были завершены экспертизы, которые установили, что к пожару возле ЛИУ № 23 лесопилка Мамедовых не имеет отношения, как и к пожару в той части посёлка, где погибли два человека – опрос жителей и детализация звонков на 112 показала, что дом, являющийся самостоятельным очагом пожара, загорелся на 40 минут раньше, чем пожар дошёл до лесопилки Мамедовых. Эти факты вынудили органы следствия назначить дополнительную экспертизу, но из-за загруженности экспертов к ней приступят не раньше начала декабря 2023 года – и следователь не хочет отпускать Мамедова до её завершения, хотя её результаты, скорее всего, приведут к тому, что в части вины в гибели двух людей дело в отношении Мамедова должно быть вообще прекращено – говорит адвокат.

Напомним, на Мамедова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по нему – семь лет лишения свободы.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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