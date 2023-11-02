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Суд оставил Газанфара Мамедова из Сосьвы в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвоката и потерпевших на постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, принял решение оставить Газанфара Мамедова, обвиняемого в пожаре в Сосьве, под стражей.
Ранее Ленинский суд продлил Мамедову заключение в СИЗО до 26 января 2024 года.
Напомним, что Газанфара Мамедова задержали 28 апреля – через три дня после разрушительного пожара, в результате которого сгорело 120 домов и погибло два человека. Мамедов тогда назвал себя пострадавшим и уверял, что пожар пришел на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил. Однако Мамедова сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.
На Мамедова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Ранее потерпевшие в результате разрушительного пожара в Сосьве записывали коллективное обращение с просьбой пересмотреть Мамедову меру пресечения.
«Заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение оставить постановление Ленинского районного суда без изменений»,
– сообщили в пресс-службе областного суда.
Ранее Ленинский суд продлил Мамедову заключение в СИЗО до 26 января 2024 года.
Напомним, что Газанфара Мамедова задержали 28 апреля – через три дня после разрушительного пожара, в результате которого сгорело 120 домов и погибло два человека. Мамедов тогда назвал себя пострадавшим и уверял, что пожар пришел на его лесопилку со стороны – возможно, с лесопилки ИП Дитковского, где сжигали горбыль и опил. Однако Мамедова сразу привлекли в дело обвиняемым и поместили под стражу.
На Мамедова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).
Ранее потерпевшие в результате разрушительного пожара в Сосьве записывали коллективное обращение с просьбой пересмотреть Мамедову меру пресечения.
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