После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку

– сообщили «Вечерним ведомостям» пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В ходе проверки прокуратурой Талицкого района будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и руководства образовательного учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, в том числе прав и законных интересов учащихся при предоставлении образовательных услуг»,