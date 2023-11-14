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После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Талице родители учеников местной школы №55, которую хотят закрыть на ремонт с началом 2024 года, записали обращение к президенту из-за того, что теперь их детям придется посещать школы в соседних поселках.
Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Е1».
Родители признаются, что долго ждали, когда их школу отремонтируют, но беспокоятся, что их детям придется ездить в школы, которые расположены на расстоянии четырех-восьми километрах от их школы. Их беспокоит не только большое расстояние, но и плохая освещенность соседних поселках, где детям придется идти по темноте. Они настаивают на том, чтобы дети продолжили учиться в Талице.
После публикации видео с обращением жителей Талицы прокуратура Талицкого района организовала проверку. По данным ведомства, в 55-й школе учится примерно 650 человек, которых хотят распределить по разным образовательным учреждениям городского округа.
Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Е1».
Родители признаются, что долго ждали, когда их школу отремонтируют, но беспокоятся, что их детям придется ездить в школы, которые расположены на расстоянии четырех-восьми километрах от их школы. Их беспокоит не только большое расстояние, но и плохая освещенность соседних поселках, где детям придется идти по темноте. Они настаивают на том, чтобы дети продолжили учиться в Талице.
После публикации видео с обращением жителей Талицы прокуратура Талицкого района организовала проверку. По данным ведомства, в 55-й школе учится примерно 650 человек, которых хотят распределить по разным образовательным учреждениям городского округа.
«В ходе проверки прокуратурой Талицкого района будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и руководства образовательного учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, в том числе прав и законных интересов учащихся при предоставлении образовательных услуг»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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