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Житель Нижнего Тагила решил избавиться от дорогостоящей коллекции марок
Фото: Вечерние Ведомости
Коллекцию почтовых марок решил продать житель Нижнего Тагила. За неё он рассчитывает выручить не менее 600 миллионов рублей.
Коллекционер сбором почтовых марок занимался много лет. За это время он сумел найти весьма редкие марки, среди которых есть и такие, что были выпущены ещё до революции, в царской России. Много в коллекции уникальных советских марок. Есть и иностранные — почтовые марки Кубы, Монголии, Йемена.
Конечно, такое сокровище коллекционер не рискует хранить дома. Как он пояснил изданию «TagilCity», марки общей стоимостью в 600 миллионов он припрятал в банковскую ячейку.
Коллекционер сбором почтовых марок занимался много лет. За это время он сумел найти весьма редкие марки, среди которых есть и такие, что были выпущены ещё до революции, в царской России. Много в коллекции уникальных советских марок. Есть и иностранные — почтовые марки Кубы, Монголии, Йемена.
Конечно, такое сокровище коллекционер не рискует хранить дома. Как он пояснил изданию «TagilCity», марки общей стоимостью в 600 миллионов он припрятал в банковскую ячейку.
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