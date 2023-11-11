В субботу на Плотинке захоронят старую капсулу времени с новым содержимым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 18 ноября, екатеринбуржцам предлагают стать свидетелями отправления «послания потомкам». Мероприятие состоится на Плотинке — под землю, в том же месте, где она пролежала полвека, упрячут капсулу времени.Напомним, что при проверке изъятой летом капсулы времени, заложенной 50 лет назад в Свердловске, было принято решение использовать тот же самый цилиндр для закладки нового послания. Очень уж прочным и надёжным оказался предмет, сделанный в СССР. Поменяется только содержимое капсулы. Для жителей Екатеринбурга будущего решено было отправить 28 артефактов, с которыми определились путём народного голосования. Среди этих артефактов — недавно выпущенные деньги, сувениры с фестиваля «Ночь музыки», мобильник с приложениями, ёмкость с водой из Исети. Предполагается, что эти вещи будут извлечены из земли через 50 лет, в 2073 году.Суббота была выбрана днём закладки капсулы времени не потому, что это выходной, но в силу того, что именно 18 ноября считается днём рождения Екатеринбурга. К этой дате относят запуск кричных молотов в цехах железоделательного Екатерининского завода. Было это 300 лет назад.Капсула времени станет одним из последних подарков городу-юбиляру. Равно, как и бронзовый макет крепости-завода в миниатюре, который тоже завтра откроют в Историческом сквере сразу после закладки «послания в будущее».