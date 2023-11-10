Новое место заключения для преступников собираются построить в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Исправительный центр на 400 человек планируют построить в Нижнем Тагиле. Соответствующий тендер на сайте госзакупок обнаружили журналисты издания «Правда УрФО».Согласно тендеру, на строительство «участка, функционирующего как исправительный центр» готовы потратить более 400 миллионов рублей. Появиться новое место лишения свободы для осуждённых по различным преступлениям должно неподалёку от «Уралвагонзавода». Такое соседство не случайно — предполагается, что заключённые станут дешёвой «рабсилой» для оборонного предприятия. Строительство рассчитывают завершить в 2024 году. Проект осуществляется по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной службой исполнения наказаний.Стоит отметить, что если новый исправительный центр будет построен, отбывать в нём наказание будут не местные преступники, а этапированный из Ямало-Ненецкого автономного края. Дело в том, что в ЯНАО нет мест для заключения людей, осуждённых на трудовые работы в исправительных центрах.