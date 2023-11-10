РЖД замучила жителей посёлка Исеть грохотом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

ОАО «РЖД» придётся решать проблему шума, который досаждает жителям свердловского посёлка Исеть. Проезжающие мимо населённого пункта поезда так сильно грохочут, что этот звук был признан негативно воздействующим на сельчан.Проверку уровня шума от проходящих мимо Исети поездов Свердловская транспортная прокуратура устраивала ещё в апреле прошлого года. Уже тогда было установлено, что звуки, раздающиеся с железнодорожного полотна, превышают предельно допустимый уровень, определённый СанПиН 1.2.3685-21. Но с тех пор никаких мер по снижению грохота предпринято не было даже после постановления суда — ОАО «РЖД» пыталось обжаловать судебное решение в судах апелляционной и кассационной инстанций. Не удалось: Свердловский областной суд, как и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга оставили в силе. Железнодорожникам предстоит исполнить это решение.Посёлок Исеть расположен на территории городского округа Верхняя Пышма Свердловской области. Основан он был в 1878 году, на данный момент в нём проживает около 3 тысяч человек. Шум от железнодорожного полотна больше всего досаждал тем из них, кто проживает на улицах Островского, Карьерной, Школьной и Ленина.