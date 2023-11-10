Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о похолодании в Свердловской области до -11°C, на крайнем севере региона до -18°C, в уральской столице до -8°C.
В субботу, 18 ноября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, на севере до -15°C, на крайнем севере до -18°C. Днем -8…-3°C, на крайнем севере до -13°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -7…-5°C, днем -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 19 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-6°C, на крайнем севере до -16°C. Днем -8…-3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, днем -6…-4°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 18 ноября, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -10…-5°C, на севере до -15°C, на крайнем севере до -18°C. Днем -8…-3°C, на крайнем севере до -13°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -7…-5°C, днем -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 19 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-6°C, на крайнем севере до -16°C. Днем -8…-3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, днем -6…-4°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».