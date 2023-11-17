В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи





– сообщили в ДИПе. «В арсенале врачей имеется эндоскопическое, ультразвуковое, рентгенологическое оборудование, большая часть которого приобретена по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на базе центральной городской больницы №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с новым современным оборудованием, где будут принимать пациентов из Кировского района города.Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, до этого онкобольным из Кировского приходилось проходить обследование в разных местах: в одном они получали диагностику, во втором их консультировали врачи, в третьем им оказывали терапевтическую помощь. Теперь, как заявляется, обследование станет комфортным.Отмечается, что ежегодно свердловские центры амбулаторной онкологической помощи в разных уголках региона, включая Екатеринбург, принимают несколько тысяч пациентов, в том числе с прикрепленных территорий.