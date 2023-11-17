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В Екатеринбурге на базе ЦГБ №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Екатеринбурге на базе центральной городской больницы №7 открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с новым современным оборудованием, где будут принимать пациентов из Кировского района города.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, до этого онкобольным из Кировского приходилось проходить обследование в разных местах: в одном они получали диагностику, во втором их консультировали врачи, в третьем им оказывали терапевтическую помощь. Теперь, как заявляется, обследование станет комфортным.
Отмечается, что ежегодно свердловские центры амбулаторной онкологической помощи в разных уголках региона, включая Екатеринбург, принимают несколько тысяч пациентов, в том числе с прикрепленных территорий.
Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, до этого онкобольным из Кировского приходилось проходить обследование в разных местах: в одном они получали диагностику, во втором их консультировали врачи, в третьем им оказывали терапевтическую помощь. Теперь, как заявляется, обследование станет комфортным.
«В арсенале врачей имеется эндоскопическое, ультразвуковое, рентгенологическое оборудование, большая часть которого приобретена по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области"»,
– сообщили в ДИПе.
Отмечается, что ежегодно свердловские центры амбулаторной онкологической помощи в разных уголках региона, включая Екатеринбург, принимают несколько тысяч пациентов, в том числе с прикрепленных территорий.
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