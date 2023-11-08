В здании старой школы на Уралмаше откроют детский сад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В эпидемии повальных сносов, охватившей Екатеринбург, каждая новость, что какому-то старому и, казалось бы, приговорённому зданию дали вторую жизнь, воспринимается маленьким чудом. Такое чудо случилось со зданием №8 по улице XXII Партсъезда в Орджоникидзевском административном районе города.Здание это было построено в 19935 году и изначально задумывалось под образовательные цели. На это указывали барельефы, характерные для советской архитектуры той поры. На одном был изображён символ Коммунистического интернационала молодежи, на других — глобус с учебниками, циркуль и школьники с портфелями. Как поясняют в Музее истории Екатеринбурга, эти барельефы изготовил инженер завода «Уралмаш» и по совместительству скульптор Михаил Новаковский.В здании учились ученики средней школы №79, а много позже — первоклашки 193-й школы. Когда здание вместе с «соседями» обветшало, детей оттуда переселили и оно долго пустовало. Когда же снесли расположенный рядом со школой кинотеатр «Темп», стало казаться, что школьное строение ждёт та же участь вместе с его симпатичными барельефами.Но опасность сноса миновала. Здание реконструируют, после чего двухэтажку опять собираются отдать детям. Только на этот раз — совсем маленьким. В планах открыть в бывшей школе детский сад, рассчитанный на сто воспитанников.