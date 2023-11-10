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В Екатеринбурге проверят забегаловки после сообщений общественников о нарушениях

16.30 Четверг, 16 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после сообщений общественников о многочисленных нарушениях со стороны забегаловок сразу в нескольких районах города проверят точки общественного питания.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по сведениям общественников, такие торговые точки были выявлены в Кировском, Октябрьском, Чкаловском и Железнодорожном районах уральской столицы. Среди нарушений волонтеры выявили фиктивные санитарные книжки продавцов и несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Также они заявили, что в ряде заведений могут работать иностранные граждане с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с тем, что выявленные нарушения создают угрозу безопасности неограниченного круга лиц, а также могут свидетельствовать о ненадлежащем контроле со стороны должностных лиц, ответственных за сферу потребительских услуг и соблюдение миграционного законодательства, исполняющим обязанности руководителя СУ СК РФ по Свердловской области дано поручение о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ – "халатность"»,

– говорится в сообщении Следственного комитета.


Теперь следователи должны проверить информацию, предоставленную общественниками и установить причины, по которым были допущены такие нарушения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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