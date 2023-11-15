С последствиями снежной непогоды в Свердловской области боролись 220 спецмашин





– сообщили в департаменте информационной политики региона. «Дорожные машины продолжают работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части. Сегодня на патрульную снегоочистку выйдут более 100 единиц спецтехники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские власти отчитались об уборке региональных дорог после обрушившегося на область снегопада. Всего за минувшие сутки бороться с последствиями непогоды выезжало 220 спецмашин.Там также предупредили, что в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, в связи с чем водителей призывают быть бдительными и осторожными.