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С последствиями снежной непогоды в Свердловской области боролись 220 спецмашин
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти отчитались об уборке региональных дорог после обрушившегося на область снегопада. Всего за минувшие сутки бороться с последствиями непогоды выезжало 220 спецмашин.
Там также предупредили, что в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, в связи с чем водителей призывают быть бдительными и осторожными.
«Дорожные машины продолжают работать до полного устранения зимней скользкости на проезжей части. Сегодня на патрульную снегоочистку выйдут более 100 единиц спецтехники»,
– сообщили в департаменте информационной политики региона.
Там также предупредили, что в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица, в связи с чем водителей призывают быть бдительными и осторожными.
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