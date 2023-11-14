В Екатеринбурге появится новый районный суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Академический район Екатеринбурга обзаведётся собственным судом. Заседания его будут проходить в новом здании, специально для этого построенном.Строительство здания Академического районного суда Екатеринбурга официально началось на этой неделе. Под это выделен участок на пересечении улицы Вильгельма де Геннина с проспектом Академика Сахарова. По проекту это будет даже не одно, а целый комплекс сооружений. В четырёхэтажном здании расположится сам районный суд, а в соседнем трёхэтажном — мировые судьи. Предполагается, что всего в комплексе будут работать 20 федеральных судей, 54 работника аппарата и 10 мировых судей.Пока же своего суда у нового района Екатеринбурга нет, жителям Академического приходится с исками обращаться в Верх-Исетский и Ленинский районные суды. Появление Академического районного суда, таким образом, не только облегчит жизнь «академовцам», но и позволит разгрузить работу других районных судов.