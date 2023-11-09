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Калиновский лесопарк Екатеринбурга вновь под угрозой застройки
Иллюстрация: соцсети
Не успели защитники Калиновского лесопарка вздохнуть с облегчением, что любимый природный уголок удалось отстоять от строительства в нём широченной автодороги, как новая напасть. Огромную часть лесопарка предлагают застроить строениями различного назначения.
Соответствующий проект «выкатили» на общественные обсуждения 3 ноября. И если кто-то не видит ничего угрожающего в названии «Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории», то достаточно взглянуть на две сравнительные картинки, чтобы понять: любители позаливать бетоном природу опять тянут ручонки к Калиновскому лесопарку. Там, где сейчас горожане гуляют по полянкам и лужайкам появятся площадки под драндулеты, а где качаются на ветру сосны в пышных шапках, к небу потянутся новые безликие коробки «человейников».
Меж тем, чиновникам, с лёгкой лихостью, «одним росчерком пера» подписывающим приговоры целым мини-мирам с их многомиллионными обитателями — представителями флоры и фауны — не мешало бы помнить, что Калиновский лесопарк — особо охраняемая природная территория, которая входит в зелёный каркас Екатеринбурга, защищающий его от различных малоприятных явлений (типа загрязнения воздуха, например). Постоянные урезания лесопарка, которые происходят последние несколько лет, приводят, помимо прочего, к ухудшению условий жизни екатеринбуржцев и к растущей угрозе их здоровью.
Общественные обсуждения проекта о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Шефской - проспекта Космонавтов - отвода железной дороги - Калиновского лесопарка продлятся до 1 декабря 2023 года, но замечания и предложения, а также заявки на участие в слушаниях присылать можно только до 20 ноября. Для этого нужно зайти на сайт обсуждений и после авторизации отправить заявку.
Для тех, кто неравнодушен к судьбе лесопарка, стоит присоединяться к телеграм-чату Калиновского лесопарка. В нём обсуждения судьбы лесопарка и стратегии его спасения ведутся ежедневно.
Соответствующий проект «выкатили» на общественные обсуждения 3 ноября. И если кто-то не видит ничего угрожающего в названии «Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории», то достаточно взглянуть на две сравнительные картинки, чтобы понять: любители позаливать бетоном природу опять тянут ручонки к Калиновскому лесопарку. Там, где сейчас горожане гуляют по полянкам и лужайкам появятся площадки под драндулеты, а где качаются на ветру сосны в пышных шапках, к небу потянутся новые безликие коробки «человейников».
Меж тем, чиновникам, с лёгкой лихостью, «одним росчерком пера» подписывающим приговоры целым мини-мирам с их многомиллионными обитателями — представителями флоры и фауны — не мешало бы помнить, что Калиновский лесопарк — особо охраняемая природная территория, которая входит в зелёный каркас Екатеринбурга, защищающий его от различных малоприятных явлений (типа загрязнения воздуха, например). Постоянные урезания лесопарка, которые происходят последние несколько лет, приводят, помимо прочего, к ухудшению условий жизни екатеринбуржцев и к растущей угрозе их здоровью.
Общественные обсуждения проекта о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Шефской - проспекта Космонавтов - отвода железной дороги - Калиновского лесопарка продлятся до 1 декабря 2023 года, но замечания и предложения, а также заявки на участие в слушаниях присылать можно только до 20 ноября. Для этого нужно зайти на сайт обсуждений и после авторизации отправить заявку.
Для тех, кто неравнодушен к судьбе лесопарка, стоит присоединяться к телеграм-чату Калиновского лесопарка. В нём обсуждения судьбы лесопарка и стратегии его спасения ведутся ежедневно.
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