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В Свердловской области за неделю выявили 27,4 тысячи случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 6 по 12 ноября выявили 27,4 тысячи новых случаев ОРВИ, из которых 60% заболевших – дети. Об этом сообщают в региональном Роспотребнадзоре.
При этом отмечается, что общее число зарегистрированных случаев в регионе за неделю остается ниже среднего многолетнего уровня на 9%, но выше уровня предыдущей недели на 16%. В Екатеринбурге за этот период зафиксировали 13,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что также ниже среднего многолтенего уровня и выше уровня прошлой недели.
В настоящий момент в Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. По последним данным ведомства, прививку поставили порядка двух миллионов человек. Охват населения составил 48,1%.
При этом отмечается, что общее число зарегистрированных случаев в регионе за неделю остается ниже среднего многолетнего уровня на 9%, но выше уровня предыдущей недели на 16%. В Екатеринбурге за этот период зафиксировали 13,7 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что также ниже среднего многолтенего уровня и выше уровня прошлой недели.
В настоящий момент в Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. По последним данным ведомства, прививку поставили порядка двух миллионов человек. Охват населения составил 48,1%.
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