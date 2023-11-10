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В Екатеринбурге переделали надпись на гранитной плите с картой города
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге переделали надпись на гранитной плите с картой города, из-за которой у горожан невольно возникали ассоциации с могильной плитой.
Ранее внизу плиты была высечена надпись «1723 – 2023», но ее спилили, заменив на новую – «Гранитная карта 2023 года». Теперь это окончательная версия постамента, ее утвердил градоначальник Алексей Орлов, пишет URA.RU.
Напомним, что карта административно-территориального деления Екатеринбурга появилась на Плотинке со стороны набережной Рабочей молодежи 22 октября. Ее посвятили 300-летнию уральской столицы.
Ранее внизу плиты была высечена надпись «1723 – 2023», но ее спилили, заменив на новую – «Гранитная карта 2023 года». Теперь это окончательная версия постамента, ее утвердил градоначальник Алексей Орлов, пишет URA.RU.
Напомним, что карта административно-территориального деления Екатеринбурга появилась на Плотинке со стороны набережной Рабочей молодежи 22 октября. Ее посвятили 300-летнию уральской столицы.
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