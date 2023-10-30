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Гранитную карту Екатеринбурга временно уберут с Плотинки для доработок

16.03 Вторник, 31 октября 2023
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Гранитную карту Екатеринбурга, которая не понравилась горожанам из-за невольно возникших ассоциаций с могильной плитой, временно уберут с Плотинки, чтобы доработать.

«Планируется поменять начертание дат «1723 – 2023», которые не совсем корректно отражают содержание карты, фиксирующей законодательно утвержденную площадь Екатеринбурга на момент его 300-летия. Поэтому принято решение оставить на плите дату "2023 год", а также добавить подпись "Гранитная карта города"»,

– сообщили в пресс-службе мэрии.


Кроме этого, рядом с картой, когда ее вернут, хотят разместить поясняющую табличку и QR-код, перейдя по которому можно будет узнать краткую историю изменения границ города и его районов.

Объект посвятили 300-летнию уральской столицы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:05 День тыквы вместо Хэллоуина отметит Екатеринбургский зоопарк
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20:30 Ставший пешеходом водитель сбит автобусом между Нижним Тагилом и Екатеринбургом
19:54 Избивавший женщину бородач задержан в Екатеринбурге
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