Гранитную карту Екатеринбурга временно уберут с Плотинки для доработок

– сообщили в пресс-службе мэрии.

«Планируется поменять начертание дат «1723 – 2023», которые не совсем корректно отражают содержание карты, фиксирующей законодательно утвержденную площадь Екатеринбурга на момент его 300-летия. Поэтому принято решение оставить на плите дату "2023 год", а также добавить подпись "Гранитная карта города"»,