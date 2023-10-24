Екатеринбуржцы устроили флэшмоб, чтобы привлечь внимание к давке в транспорте

– жалуется пассажир, пытавшийся уехать на маршруте №48 с площади 1905 года.

«Это пытка! Ждали около 30 минут. Как только подъехал автобус, все побежали, начали падать в сугробы. Толкать других людей – это ненормально! Естественно, все хотят попасть домой, но не ценой риска получения травмы»,