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Екатеринбуржцы устроили флэшмоб, чтобы привлечь внимание к давке в транспорте

09.28 Среда, 1 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Екатеринбуржцы присоединились к виртуальному флэшмобу во «Вконтакте», чтобы привлечь внимание к долгому ожиданию на остановках и к давкам в общественном транспорте.

Флэшмоб, организованный городским сообществом «Типичный Екатеринбург», который предлагает фиксировать поездки и рассказывать о них под тегом #ТранспортЕкатеринбургу, быстро нашел отклик среди горожан. Со старта флэшмоба под данным тегом появилось порядка 100 жалоб.

«Это пытка! Ждали около 30 минут. Как только подъехал автобус, все побежали, начали падать в сугробы. Толкать других людей – это ненормально! Естественно, все хотят попасть домой, но не ценой риска получения травмы»,

– жалуется пассажир, пытавшийся уехать на маршруте №48 с площади 1905 года.


«После "оптимизации" маршрутов утром на работу с Пионерки не уехать… каждое утро как лотерея, приедет трамвай №4 или нет, а если приедет – то будет полным»,

– жалуется другой горожанин.


Флэшмоб екатеринбуржцев также поддержал член общественной палаты Свердловской области Александр Смолин, сделавший репост записи с давкой в транспорте.

Попутно «Типичный Екатеринбург» решил помочь с проблемой кадрового дефицита в гортрансе, опубликовав для своих читателей вакансии.

Напомним, что проблема дефицита водителей и кондукторов в Екатеринбурге существует не первый год. По последним данным, екатеринбургскому «Гортрансу» не хватает 3060 сотрудников.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:28 Екатеринбуржцы устроили флэшмоб, чтобы привлечь внимание к давке в транспорте
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17:17 Пропавшие в Свердловской области во время сплава туристы нашлись
16:36 Убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев составил 287 миллионов
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