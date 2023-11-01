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Екатеринбургская прокуратура обязала «Водоканал» отремонтировать трубу на Уралмаше
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района обязала «Водоканал» отремонтировать участок сети холодного водоснабжения на Уралмаше из-за высокой аварийности.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на участке улицы Народного фронта, от Победы до Достоевского, где проходит водопровод диаметров 600 миллиметров, за последние пять лет произошло семь коммунальных аварий, в результате которых в ближайших домах были проблемы с холодной водой.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию провести капитальный ремонт. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме.
На данный момент, судебный акт еще не вступил в законную силу.
Напомним, что на Уралмаше в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича за короткий промежуток времени произошли две коммунальные аварии: 28 октября и 1 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на участке улицы Народного фронта, от Победы до Достоевского, где проходит водопровод диаметров 600 миллиметров, за последние пять лет произошло семь коммунальных аварий, в результате которых в ближайших домах были проблемы с холодной водой.
В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ресурсоснабжающую организацию провести капитальный ремонт. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора в полном объеме.
На данный момент, судебный акт еще не вступил в законную силу.
Напомним, что на Уралмаше в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича за короткий промежуток времени произошли две коммунальные аварии: 28 октября и 1 ноября.
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