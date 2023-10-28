Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Уралмаше из-за коммунальной аварии вновь топит дворы
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича вновь произошла коммунальная авария, из-за которой начало топить дворы.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца заметившего, как вода бьет из-под земли в районе дома №29Г по проспекту Космонавтов.
Обновлено: По уточненной информации, авария произошла возле дома №29Б по той же улице.
Напомним, что 28 октября из-за аварии в том же районе на Уралмаше оказались затоплены внутридворовые проезды.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца заметившего, как вода бьет из-под земли в районе дома №29Г по проспекту Космонавтов.
«Вода просто бьет фонтаном и течет дальше по дороге. Топит улицы, детские сады. Ни одна служба устранять аварию пока не приехала»,
– рассказал очевидец.
Обновлено: По уточненной информации, авария произошла возле дома №29Б по той же улице.
Напомним, что 28 октября из-за аварии в том же районе на Уралмаше оказались затоплены внутридворовые проезды.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».