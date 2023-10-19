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Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге несколько дворов затопило на Уралмаше
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича из-за коммунальной аварии оказались затоплены внутридворовые проезды.
Точное место прорыва на данный момент неизвестно, ремонтных бригад в районе коммунальной аварии не замечено.
В аварийной службе управляющей компании корреспонденту «Вечерних ведомостей» сообщили, что знают о прорыве, но жалоб от жителей не поступало, вода в квартирах есть, и никаких действий они пока не предпринимали.
Точное место прорыва на данный момент неизвестно, ремонтных бригад в районе коммунальной аварии не замечено.
В аварийной службе управляющей компании корреспонденту «Вечерних ведомостей» сообщили, что знают о прорыве, но жалоб от жителей не поступало, вода в квартирах есть, и никаких действий они пока не предпринимали.
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