Жителям Каменска-Уральского обещают три ледовых городка на Новый год

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу три полноценных ледовых городка обещают построить для жителей Каменска-Уральского к новогодним праздникам. Они появятся в разных районах города, как это бывало в прежние времена.Главный и самый крупный ледовый городок традиционно возведут на главной площади города. Темой его оформления станут бажовские сказы. Горки для детворы и взрослых обозначат названиями известных произведений уральского писателя — «Великий Полоз», «Малахитовая шкатулка», «Ермаковы лебеди». Несколько не впишется в общий стиль горка под названием «Дракон», но её решено поставить в честь «хозяина» наступающего 2024 года (согласно восточному календарю, символом года будет Деревянный Дракон). Вокруг центральной елки можно будет увидеть персонажей Бажова —Огневушку, Данилу-мастера, оленёнка с серебряными копытцами — слепленных из снега.Ещё два ледяных городка появятся в Чкаловском и Ленинском районах города, как сообщает ВК-сообщество «Подслушано Каменск-Уральский». Они будут поменьше размером, чем центральная, и оформлены будут по иным тематикам.