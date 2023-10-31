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Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить работу транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить организацию транспортного обслуживания и высказать свое мнение по этому поводу. Сделать это предлагают через информационный портал «Открытое правительство Свердловской области».
Для того, чтобы оценить работу транспорта, придется авторизоваться на сайте через «Гоуслуги». После этого нужно открыть раздел «Соцопросы» и выбрать пункт «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании», после чего появится два варианта: «Удовлетворен» и «Не удовлетворен».
При выборе ответа «Не удовлетворен» появится окно, в котором можно написать причины своего недовольства. Там также отмечается, что в случае отсутствия информации о причинах неудовлетворенности, ответ могут не засчитать.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы присоединились к виртуальному флэшмобу во «Вконтакте», чтобы привлечь внимание к долгому ожиданию на остановках и к давкам в общественном транспорте. По последним данным, екатеринбургскому «Гортрансу» не хватает 3060 сотрудников.
«На сервисе портала "Соцопросы" каждому жителю предоставлена возможность выразить свое мнение по таким значимым темам, как состояние дорог, организация транспортного обслуживания, услуги ЖКХ и многое другое»,
– объяснили в пресс-службе мэрии.
Для того, чтобы оценить работу транспорта, придется авторизоваться на сайте через «Гоуслуги». После этого нужно открыть раздел «Соцопросы» и выбрать пункт «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании», после чего появится два варианта: «Удовлетворен» и «Не удовлетворен».
При выборе ответа «Не удовлетворен» появится окно, в котором можно написать причины своего недовольства. Там также отмечается, что в случае отсутствия информации о причинах неудовлетворенности, ответ могут не засчитать.
Напомним, что ранее екатеринбуржцы присоединились к виртуальному флэшмобу во «Вконтакте», чтобы привлечь внимание к долгому ожиданию на остановках и к давкам в общественном транспорте. По последним данным, екатеринбургскому «Гортрансу» не хватает 3060 сотрудников.
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