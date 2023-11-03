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В Свердловской области ожидается потепление
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков «Уральского гидрометцентра», начало новой недели в Свердловской области обещает быть теплым. Согласно прогнозам, температура воздуха днем может подняться до +7°C. Также специалисты предупреждают о гололедице.
Сегодня, 6 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +2…+7°C. Ветер южный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +3…+5°C. Ветер южный 2-7 м/сек.
Во вторник, 7 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, днем +2…+7°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днем +3…+5°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В среду, 8 ноября, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, днем +1…+6°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днем +1…+3°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 6 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +2…+7°C. Ветер южный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +3…+5°C. Ветер южный 2-7 м/сек.
Во вторник, 7 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, днем +2…+7°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днем +3…+5°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В среду, 8 ноября, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, днем +1…+6°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-1°C, днем +1…+3°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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