Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Значительный рост автоаварий, наблюдаемый на трассах Свердловской области сразу после прихода в регион холодов (путь даже небольших) подтолкнул чиновников к поиску новых средств улучшить ситуацию на дорогах. Снизить количество ДТП надеются при помощи погодныхдатчиков.Более 60 миллионов рублей (а точнее — 61 миллион рублей) планируется потратить на установку погодных датчиков на дорогах Свердловской области. Появление такого оборудования позволит «в прямом режиме» следить за погодными условиями и оперативно реагировать на их изменения и на сложности, связанные с природными осадками, гололёдом и прочими факторами, увеличивающими риски для автомобилистов.Установкой погодных датчиков должно заняться федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор». Эта организация была создана в 1994 году и занимается обслуживанием дорог на территории Урала. В задачи «Уралуправдора» входит строительство, капитальный ремонт и реконструкция дорог общего пользования федерального значения, а также искусственных сооружений на них, закрепленных за Управлением на праве оперативного управления.