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Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На окраине Екатеринбурга заметили собаку, пасть которой замотана скотчем. Сердобольные жители опасаются, что если в скором времени её не избавить от липкой ленты, собакая мучительно умрёт голодной смертью.
Сообщение о собаке с заклеенной скотчем пастью появилось в телеграм-чате Калиновского лесопарка. Изначально чат создавался для спасения природного уголка от прокладку по нему новой автотрассы, но и после того, как проект удалось «завернуть», активно используется жителями Орджоникидзевского района для обсуждения различных тем, связанных с лесопарком. Вот и собаку часто видели прежде именно на территории лесопарка — возле коллективных садов, возникших здесь в 90 годы полулегально.
Как пишет автор сообщения, эта собака хорошо известна многим местным жителям. Она «бродяжка», но не причиняет никакого вреда, а, наоборот, людей старается избегать. Этот последний факт заставляет недоумевать — как какому-то живодёру удалось подманить к себе пугливое животное, чтобы обмотать морду скотчем.
Судя по состоянию собаки, скотч на её морде оказался уже довольно давно. Животное сильно исхудавшее и измождённое. Если ей не помочь в ближайшее время, злодейский замысел неизвестного живодёра осуществится, и собака погибнет. Поэтому к жителям Эльмаша и тех, кто бывает в Орджоникидзевском районе просят внимательно смотреть по сторонам в поисках Малыша и, по возможности, снять с морды собаки клейкую плёнку. Особые приметы Малышки — серый окрас, чёрные уши, похожа на небольшую овчарку. Помимо калиновских садов раньше её замечали на улицах Замятина, Даниловская и Таганской.
Сообщение о собаке с заклеенной скотчем пастью появилось в телеграм-чате Калиновского лесопарка. Изначально чат создавался для спасения природного уголка от прокладку по нему новой автотрассы, но и после того, как проект удалось «завернуть», активно используется жителями Орджоникидзевского района для обсуждения различных тем, связанных с лесопарком. Вот и собаку часто видели прежде именно на территории лесопарка — возле коллективных садов, возникших здесь в 90 годы полулегально.
Как пишет автор сообщения, эта собака хорошо известна многим местным жителям. Она «бродяжка», но не причиняет никакого вреда, а, наоборот, людей старается избегать. Этот последний факт заставляет недоумевать — как какому-то живодёру удалось подманить к себе пугливое животное, чтобы обмотать морду скотчем.
«Собака знакомая, она жила на Замятина с тремя щенками, а потом — в районе Калиновки. Кличка Малыш. Вообще, она нелюдимая, никогда не подходит близко, с рук не берёт, если пытаешься подойти с едой с лаем убегает, боится людей. Поэтому ей еду оставляли, она потом подходила и брала», — пишет в чате Калиновского лесопарка автор сообщения.
Судя по состоянию собаки, скотч на её морде оказался уже довольно давно. Животное сильно исхудавшее и измождённое. Если ей не помочь в ближайшее время, злодейский замысел неизвестного живодёра осуществится, и собака погибнет. Поэтому к жителям Эльмаша и тех, кто бывает в Орджоникидзевском районе просят внимательно смотреть по сторонам в поисках Малыша и, по возможности, снять с морды собаки клейкую плёнку. Особые приметы Малышки — серый окрас, чёрные уши, похожа на небольшую овчарку. Помимо калиновских садов раньше её замечали на улицах Замятина, Даниловская и Таганской.
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