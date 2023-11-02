Собаку в скотче ищут жители Эльмаша

«Собака знакомая, она жила на Замятина с тремя щенками, а потом — в районе Калиновки. Кличка Малыш. Вообще, она нелюдимая, никогда не подходит близко, с рук не берёт, если пытаешься подойти с едой с лаем убегает, боится людей. Поэтому ей еду оставляли, она потом подходила и брала», — пишет в чате Калиновского лесопарка автор сообщения.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости