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Массовой лепкой «членовиков» екатеринбуржцами возмутились в Госдуме
Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0
История с массовой лепкой снеговиков в виде мужских половых органов дошла до федеральных органов власти. Первый «членовик» появился неделю назад на площади Парижской коммуны, и его вскоре снесли работники районного ДЭУ, но после этого скульптуры из снега стали расти словно грибы по всему городу — возле Уральского политехникума, у общежитий УрФУ на улице Коминтерна, в сквере на Опалихинской улице, во дворах на Химмаше и в других местах.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с изданием 66.ru назвал флешмоб «безобразием», а вице-мэр города Алексей Бубнов заявил, что к борьбе со снеговиками нужно привлекать силовые структуры и квартальных.
Без внимания активность екатеринбуржцев не оставили и в Госдуме — депутат от «Единой России» Виталий Милонов назвал лепящих такие скульптуры из снега людей дегенератами.
«Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить, запечатлеть его приз, его талант, чтоб на лбу было. И к паспорту сфотографировать» — сказал единоросс изданию Газета.ру.
На вопрос, что делать, если это делают дети, Милонов ответил, что нужно привлекать к ответственности их родителей.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с изданием 66.ru назвал флешмоб «безобразием», а вице-мэр города Алексей Бубнов заявил, что к борьбе со снеговиками нужно привлекать силовые структуры и квартальных.
Без внимания активность екатеринбуржцев не оставили и в Госдуме — депутат от «Единой России» Виталий Милонов назвал лепящих такие скульптуры из снега людей дегенератами.
«Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить, запечатлеть его приз, его талант, чтоб на лбу было. И к паспорту сфотографировать» — сказал единоросс изданию Газета.ру.
На вопрос, что делать, если это делают дети, Милонов ответил, что нужно привлекать к ответственности их родителей.
«Если дети делают — значит, родители-дегенераты. Скорее всего родители там с такой вольной позицией — либо алкаши, либо какие-нибудь художники, что одно и то же. Родителей, конечно, тоже нужно привлечь к ответственности»
— сказал депутат.
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Скульптуры учителя и ученика появилась в Екатеринбурге
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27 октября 2023