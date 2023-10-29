В торговых центрах Екатеринбурга делают прививки от гриппа, дифтерии и гепатита В

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сразу в нескольких торговых центрах Екатеринбурга можно сделать прививки от гриппа и других заболеваний в праздничные дни с 4 по 6 ноября.График работы выездных пунктов вакцинации в Екатеринбурге— ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87, возле МФЦ) — 4 ноября и каждую субботу с 10:00 до 15:00— ТРЦ «Веер Молл» (просп. Космонавтов, 108-Д) — 4 ноября и каждую субботу с 10:00 до 16:00— ТЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2) — 4 ноября и каждую субботу с 10:00 до 15:00—ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) — 4 ноября и каждую субботу с 10.00 до 15.00, а также каждую среду с 14:00 до 19:00— ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) — 4 ноября и каждую субботу с 10:00 до 14:00По данным свердловских властей, от гриппа сейчас вакцинированы 1,85 миллиона человек – это около 44% жителей региона. В Роспотребнадзоре заявляли, что для формирования коллективного иммунитета необходима вакцинация 65% жителей.