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Синоптики предупредили о сильном снеге в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупредили о сильном снеге в Свердловской области, который местами из-за потепления будет идти вместе с дождем.
В четверг, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, местами с дождем. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -8…-3°C, на юго-западе до +2°C, на севере до -13°C. Днем -4…+1°C, на юго-западе до +6°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью сильный снег, днем небольшой мокрый снег. Налипание мокрого снега на проводах. Ночью ‑2…0°C, днем 0…+2°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью на юге -1…+4°C, на севере -8…-3°C. Днем +2…+7°C. Ветер юго-западный с переходом днем, на северо-западный 5-10 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…+2°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный с переходом дне на северо-западный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 2 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, местами сильный, местами с дождем. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ночью -8…-3°C, на юго-западе до +2°C, на севере до -13°C. Днем -4…+1°C, на юго-западе до +6°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью сильный снег, днем небольшой мокрый снег. Налипание мокрого снега на проводах. Ночью ‑2…0°C, днем 0…+2°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный 3-8 м/сек.
В пятницу, 3 ноября, в регионе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ночью на юге -1…+4°C, на севере -8…-3°C. Днем +2…+7°C. Ветер юго-западный с переходом днем, на северо-западный 5-10 м/сек, порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью 0…+2°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный с переходом дне на северо-западный 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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