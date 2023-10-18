



– подчеркнули в ДИПе. «Ее поставки будут продолжаться всю зиму и составят 338,9 тысячи кубометров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловские дорожники заявили о готовности к зимней непогоде. Специалисты запаслись противогололедными материалами и подготовили спецтехнику для уборки снега.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, чтобы обеспечить безопасный проезд по дорогам в холодное время года созданы запасы противогололедных материалов, на 148 базах хранения размещено 66,2 тысячи кубометров песко-соляной смеси.Также для очистки снега и ликвидации гололеда дорожники подготовили 1155 единиц специальной техники.Кроме этого, к работе подготовили метеопосты – автоматизированную систему, которая должна собирать данные о погодных условиях и состоянии работ. Всего в Свердловской области работает 51 такой комплекс.