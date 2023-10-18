Возрастное ограничение 18+
Свердловские дорожники заявили о готовности к зимней непогоде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские дорожники заявили о готовности к зимней непогоде. Специалисты запаслись противогололедными материалами и подготовили спецтехнику для уборки снега.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, чтобы обеспечить безопасный проезд по дорогам в холодное время года созданы запасы противогололедных материалов, на 148 базах хранения размещено 66,2 тысячи кубометров песко-соляной смеси.
Также для очистки снега и ликвидации гололеда дорожники подготовили 1155 единиц специальной техники.
Кроме этого, к работе подготовили метеопосты – автоматизированную систему, которая должна собирать данные о погодных условиях и состоянии работ. Всего в Свердловской области работает 51 такой комплекс.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, чтобы обеспечить безопасный проезд по дорогам в холодное время года созданы запасы противогололедных материалов, на 148 базах хранения размещено 66,2 тысячи кубометров песко-соляной смеси.
«Ее поставки будут продолжаться всю зиму и составят 338,9 тысячи кубометров»,
– подчеркнули в ДИПе.
Также для очистки снега и ликвидации гололеда дорожники подготовили 1155 единиц специальной техники.
Кроме этого, к работе подготовили метеопосты – автоматизированную систему, которая должна собирать данные о погодных условиях и состоянии работ. Всего в Свердловской области работает 51 такой комплекс.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре
18 октября 2023
18 октября 2023
В дома Первоуральска начала возвращаться вода
19 октября 2023
19 октября 2023
Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее
17 октября 2023
17 октября 2023
В двух поселках Березовского округа открыли новые медпункты
18 октября 2023
18 октября 2023