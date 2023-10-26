В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут закладывать новую Капсулу времени





– отметили в мэрии. «За полвека нахождения под землей в ней даже не заржавели болты, а заложенные в нее предметы отлично сохранились. Капсула очищена и готова к новой консервации. Продолжив свое путешествие сквозь время, капсула сама станет одним из элементов послания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будет происходить закладка новой Капсулы времени, которая должна состояться 18 ноября, в исторический день рождения уральской столицы. Посмотреть смогут прийти все желающие.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации, в качестве резервуара под новое послание в 2073 год будет использована та же самая капсула из нержавеющей стали, которую 50 лет назад изготовили сотрудники СвердлНИИхиммаша и завода «Уралхиммаш». Специалисты посчитали, что резервуар достаточно прочный и надежный для того, чтобы его использовать во второй раз.В исторический день города послание в будущее при помощи лебедки спустят в ту же «шахту» на Плотинке, после чего закроют крышкой и забетонируют. Для того, чтобы в ноябрьский день с минусовой температурой бетон качественно схватился, над капсулой времени натянут шатер и поставят рядом тепловые пушки.Содержимое новой Капсулы времени остается в секрете. Известно лишь то, что в ней будут находиться предметы, символизирующие сегодняшний день Екатеринбурга: официальную информацию о городе, видео- и фотоматериалов. Подчеркивается, что предметный ряд был составлен с учетом пожеланий горожан, которые они высказали на сайте 300-летия Екатеринбурга.Напомним, что первая Капсула времени была заложена в Историческом сквере в 1973 году в честь 250-летия города.