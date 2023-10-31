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В бесплатную экскурсию на «Турбинку» приглашает Музей истории Екатеринбурга
Фото: официальный сайт УТЗ / www.utz.ru
В связи с юбилеем Уральского турбинного завода предприятие пустит в свои цеха не только своих работников, но и всех желающих. Но только на пару часов и только тех из них, кто заявится в качестве участника экскурсии.
Экскурсия на территорию Уральского турбинного завода запланирована на следующую неделю, на 10 декабря. Гидом по цехам предприятия станет его главный конструктор и технический директор Тарас Шибаев. Экскурсантам он расскажет историю «Турбинки», покажет образцы её продукции и станки, на которых она изготавливается, посвятит в сегодняшние проблемы предприятия.
Экскурсия бесплатная, но рассчитана она на ограниченное количество участников, поэтому лучше заранее озаботиться о том, чтобы заявить своё участие в ней.
Уральскому турбинному заводу исполняется 85 лет. За дату его основания принято считать 2 октября 1938 года. На сегодняшний день оборудование, выпускаемое заводом, установлено в странах Восточной Европы, Италии, Египте, Монголии, Китае, Корее, Индии и Японии.
Экскурсия на территорию Уральского турбинного завода запланирована на следующую неделю, на 10 декабря. Гидом по цехам предприятия станет его главный конструктор и технический директор Тарас Шибаев. Экскурсантам он расскажет историю «Турбинки», покажет образцы её продукции и станки, на которых она изготавливается, посвятит в сегодняшние проблемы предприятия.
Экскурсия бесплатная, но рассчитана она на ограниченное количество участников, поэтому лучше заранее озаботиться о том, чтобы заявить своё участие в ней.
Уральскому турбинному заводу исполняется 85 лет. За дату его основания принято считать 2 октября 1938 года. На сегодняшний день оборудование, выпускаемое заводом, установлено в странах Восточной Европы, Италии, Египте, Монголии, Китае, Корее, Индии и Японии.
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