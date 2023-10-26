Филиал аукционного дома в Екатеринбурге торги начнёт с «ельцинской» двери

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Раритетные фотографии известных уральских рок-музыкантов и дверь дома, в котором жил молодой Ельцин станут лотами на первых торгах, которые проведёт крупный аукционный дом «Литфонд» в Екатеринбурге. Уральский филиал «Литфонда» должен начать работу 16 декабря.По словам гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, екатеринбургский аукционный дом будет юридический самостоятельной компанией. Территориально она должна будет охватить не только Урал, но и Сибирь: на продажу будут выставлять различные редкости и ценные вещи, которые оценщики будут находить в населённых пунктах этих регионов. Торги планируется проводить ежемесячно.На первые, декабрьские торги сотрудники «Литфонда» готовят около 300 лотов. Как сообщает издание «Ъ-Урал», помимо редких фотографий рок-звёзд, выставить на продажу собираются визитную карточку Бориса Ельцина, архив уральских горнозаводчиков Строгановых и много других «уральских» артефактов.Аукционный дом «Литфонд» был основан в 2015 году в Москве. За прошедшие годы он успел одним из крупнейших представителей даннойобласти. По некоторым оценкам, он занимает до 60% «аукционного» рынка. Главная специализация «Литфонда» (о чём намекает и его название) — «Антикварная книга». Но проходят также аукционные торги живописью, графикой и предметами декоративно-прикладного искусства.