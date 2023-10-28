В Екатеринбурге оставили без еды и воды трех шиншилл





– написали волонтеры. «И вот тут ситуация, с нашей стороны, не поддается никакому объяснению с точки зрения морали. Но это наше субъективное мнение. Возможно, оно не совпадает с остальными. Одну шиншиллу забрала жительница этого подъезда. Уже сходила купила ей клетку, корм и прочие прелести жизни. Извините, у нас вопрос: "По какому принципу шел выбор? Кому жить, а кому нет?"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в одном из домов девушка принесла в квартиру, в которой не живет, трех шиншилл, после чего практически не навещала их, оставив крох совсем одних.В результате одна шиншилла погибла. Об этом узнал родственник безответственной девушки и, придя в квартиру, вынес оставшихся двух шиншилл в подъезд, надеясь, что их кто-нибудь заберет. Однако бедняжки два дня сидели в холодном подъезде брошенные и никому ненужные, пока их не заметил мужчина.Как сообщает благотворительный фонд «Клякса», он разместил объявление на «Авито», которое обнаружили их волонтеры. Когда они приехали по адресу, то нашли в подъезде только одного зверька.Вторая шиншилла в это время оставалась одна в холоде без еды и воды без гарантии, что ее кто-нибудь заберет. Сейчас последнего зверька забрали волонтеры. Теперь «Клякса» ищет для шиншиллы семью, которая будет о ней заботиться. Желающие забрать кроху себе могут связаться с волонтерами по номеру: 8-912-602-56-66.