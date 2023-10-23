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Свердловский суд аннулировал оформленный мошенниками кредит

11.11 Среда, 1 ноября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на доверчивую студентку ТюмГУ, за короткое время получившую долг почти в 950 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка попалась в лапы мошенников год назад. Тогда звонившие ей неизвестные представились сотрудниками банка и убедили студентку в том, что некто пытается оформить на нее кредит. После этого они вынудили напуганную девушку следовать их инструкции, вследствие чего потерпевшая осталась с кредитом на сумму около 950 тысяч рублей и лишилась средств с личной дебетовой карты.

По факту случившегося полицией было возбуждено уголовное дело, по которому студентку признали потерпевшей. С этим девушка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к банку с требованием аннулировать договоры.

Представитель банка с данным требованием не согласился. Он аргументировал это тем, что девушка сама предоставила конфиденциальную информацию мошенникам. В итоге районный суд оставил требования девушки без удовлетворения.

Позже решение было обжаловало. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда встала на сторону истицы.

«Суд указал на неосмотрительность банка, который владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки, но, не усомнившись в платежеспособности клиентки, открыл на ее имя кредит на крупную сумму и тут же списал финансы в пользу третьих лиц. Более того, узнав о происшествии, банк не провел служебную проверку»,

– отметили в областном суде.


Суд также установил, что с номеров, с которых звонили телефонные мошенники, в России было обмануто более 20 граждан.

В результате судебная коллегия признала кредитный договор и договор о выдаче кредитной карты на имя истца недействительными, и освободила студентку от исполнения обязательств по ним.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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