Свердловский суд аннулировал оформленный мошенниками кредит





– отметили в областном суде. «Суд указал на неосмотрительность банка, который владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки, но, не усомнившись в платежеспособности клиентки, открыл на ее имя кредит на крупную сумму и тут же списал финансы в пользу третьих лиц. Более того, узнав о происшествии, банк не провел служебную проверку»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками на доверчивую студентку ТюмГУ, за короткое время получившую долг почти в 950 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, девушка попалась в лапы мошенников год назад. Тогда звонившие ей неизвестные представились сотрудниками банка и убедили студентку в том, что некто пытается оформить на нее кредит. После этого они вынудили напуганную девушку следовать их инструкции, вследствие чего потерпевшая осталась с кредитом на сумму около 950 тысяч рублей и лишилась средств с личной дебетовой карты.По факту случившегося полицией было возбуждено уголовное дело, по которому студентку признали потерпевшей. С этим девушка обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к банку с требованием аннулировать договоры.Представитель банка с данным требованием не согласился. Он аргументировал это тем, что девушка сама предоставила конфиденциальную информацию мошенникам. В итоге районный суд оставил требования девушки без удовлетворения.Позже решение было обжаловало. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда встала на сторону истицы.Суд также установил, что с номеров, с которых звонили телефонные мошенники, в России было обмануто более 20 граждан.В результате судебная коллегия признала кредитный договор и договор о выдаче кредитной карты на имя истца недействительными, и освободила студентку от исполнения обязательств по ним.