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В Нижнем Тагиле волонтеры спасли застрявшую во льду утку
Фото: Центр реабилитации диких животных Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле волонтеры из местного Центра реабилитации диких животных спасли утку, которая, плавая в пруду, умудрилась застрять во льду.
Как рассказали в самом центре, замерзшую утку заметила местная жительница, гулявшая с собакой. Она тут же привлекла внимание других прохожих, но вместе они не смогли придумать, как освободить птицу из ледяного плена. Тогда они позвонили в МЧС, а там горожан направили к волонтерам центра реабилитации, которые потом прибыли на место и освободили птицу, сломав лед.
При этом спасание вышло двойным. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки оказались во льду. Ему волонтеры тоже помогли освободиться.
Как рассказали в самом центре, замерзшую утку заметила местная жительница, гулявшая с собакой. Она тут же привлекла внимание других прохожих, но вместе они не смогли придумать, как освободить птицу из ледяного плена. Тогда они позвонили в МЧС, а там горожан направили к волонтерам центра реабилитации, которые потом прибыли на место и освободили птицу, сломав лед.
При этом спасание вышло двойным. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки оказались во льду. Ему волонтеры тоже помогли освободиться.
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