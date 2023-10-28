День тыквы вместо Хэллоуина отметит Екатеринбургский зоопарк

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В последний день октября во многих странах отмечают Хеллоуин, одним из главных символов которого является тыква. В Екатеринбургском зоопарке, меж тем, посчитали слишком расточительным вырезать в полезном овоще страшные рожицы. Вместо Хеллоуина здесь 31 октября отмечают День тыквы.Завтра, во вторник, попасть в зоопарк уральской столицы можно будет не только по билету. «Проходкой» может послужить и тыква любого размера. Её нужно будет оставить на входе, с тем, чтобы впоследствии овощ стал частью обеденного стола какого-нибудь из обитателей зоопарка.Поедание тыквы тайрой — млекопитающим семейства куньих — можно будет наблюдать живьём на втором этаже павильона «Южный». Обед у тайры начнётся в 15:00. Помимо тыкв в «меню» этого симпатичного животного входит мясо, яйца и различные овощи. А часом ранее в том же павильоне пройдёт «Час открытых зверей». Посетителям зоопарка предоставится редкая возможность погладить наиболее дружелюбных и менее пугливых питомцев.К слову, если дома у вас живёт собака или кошка, для них тоже стоит время от времени устраивать «День тыквы» и добавлять к обычной еде ломтики этого овоща. В тыкве много полезных веществ, включая кальций, магний и калий, и такая добавка в рацион укрепит здоровье домашнего питомца.