Принадлежащую католическому приходу Екатеринбурга усадьбу XIX века внесли в реестр культурного наследия

Флигель находится в глубине квартала. Ему тоже присвоили статус памятника. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

На этом месте до 2013 года находился ещё один дом, который построил Александр Безбородов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости