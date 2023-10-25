Возрастное ограничение 18+
Принадлежащую католическому приходу Екатеринбурга усадьбу XIX века внесли в реестр культурного наследия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердлохранкультура издала приказ о включении двух зданий, расположенных по адресу Гоголя, 9 в Екатеринбурге, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Усадьба, о которой идёт речь, была построена в 1870-х годах чиновником Александром Безбородовым, однако уже в начале XX века, согласно екатеринбургскому справочнику 1911-1912 годов, принадлежала католическому приходу. Скорее всего, католики приобрели усадьбу ввиду её близости к католическому костёлу, который находился всего в квартале от неё – там, где сейчас располагается кольцо у Центральной гостиницы (в советские годы здание костёла было снесено).
После восстановления деятельности католической общины Екатеринбурга и начала строительства нового костёла святой Анны в 1990-х годах был поставлен вопрос о возвращении усадьбы католикам. В 2003 году передача была завершена. Сам костёл, к слову, был построен не на историческом месте, а на месте снесённых конюшен усадьбы Безбородова.
Теперь сохранившийся главный дом усадьбы, выходящий фасадом на улицу Гоголя, и расположенный за ним флигель поставлены под охрану государства.
Комплекс усадьбы как выявленный объект культурного наследия был включён в реестр по заявлению градозащитной общественной организации «Уральский хронотоп». Председатель организации Олег Букин в своём канале поблагодарил областных чиновников за это.
Примечательно, что располагавшийся по соседству дом (Гоголя, 7), наоборот, находится в процессе исключения из реестра ОКН. Этот дом тоже был построен Александром Безбородовым, только в 1850-х годах (в конце XIX века неоднократно реконструировался), а в конце апреля 2013 года был снесён. В своё время возникла путаница, и областные власти исключили из реестра ОКН дом на Гоголя, 7 — точнее, заменили строку в реестре с «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» (адрес ул. Гоголя, 7) на «Дом чиновника А.И. Безбородова» (адрес ул. Гоголя 9). Это и стало основанием для сноса. В 2012 году общественники заметили эту «подмену» и областные власти вновь своим постановлением включили здание по Гоголя, 7 в реестр. Однако ООО «Компания Бикор», уже намеревавшееся снести здание, обратилось в суд, который в апреле 2013 года признал это постановление чиновников незаконным. Буквально через несколько дней после суда ООО «Компания Бикор» на основании этого решения под покровом ночи поспешила снести здание. Однако решение суда первой инстанции было затем отменено в кассации, и получилось так, что фактически снесли здание-памятник. За здание вступался солист группы «ЧайФ» Владимир Шахрин, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично обещал восстановить строение, но за 10 лет этого так и не случилось. Сейчас на его месте парковка, огороженная огромным баннером.
Усадьба, о которой идёт речь, была построена в 1870-х годах чиновником Александром Безбородовым, однако уже в начале XX века, согласно екатеринбургскому справочнику 1911-1912 годов, принадлежала католическому приходу. Скорее всего, католики приобрели усадьбу ввиду её близости к католическому костёлу, который находился всего в квартале от неё – там, где сейчас располагается кольцо у Центральной гостиницы (в советские годы здание костёла было снесено).
После восстановления деятельности католической общины Екатеринбурга и начала строительства нового костёла святой Анны в 1990-х годах был поставлен вопрос о возвращении усадьбы католикам. В 2003 году передача была завершена. Сам костёл, к слову, был построен не на историческом месте, а на месте снесённых конюшен усадьбы Безбородова.
Теперь сохранившийся главный дом усадьбы, выходящий фасадом на улицу Гоголя, и расположенный за ним флигель поставлены под охрану государства.
Флигель находится в глубине квартала. Ему тоже присвоили статус памятника. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комплекс усадьбы как выявленный объект культурного наследия был включён в реестр по заявлению градозащитной общественной организации «Уральский хронотоп». Председатель организации Олег Букин в своём канале поблагодарил областных чиновников за это.
Примечательно, что располагавшийся по соседству дом (Гоголя, 7), наоборот, находится в процессе исключения из реестра ОКН. Этот дом тоже был построен Александром Безбородовым, только в 1850-х годах (в конце XIX века неоднократно реконструировался), а в конце апреля 2013 года был снесён. В своё время возникла путаница, и областные власти исключили из реестра ОКН дом на Гоголя, 7 — точнее, заменили строку в реестре с «Дом жилой с элементами русского барокко в декоре» (адрес ул. Гоголя, 7) на «Дом чиновника А.И. Безбородова» (адрес ул. Гоголя 9). Это и стало основанием для сноса. В 2012 году общественники заметили эту «подмену» и областные власти вновь своим постановлением включили здание по Гоголя, 7 в реестр. Однако ООО «Компания Бикор», уже намеревавшееся снести здание, обратилось в суд, который в апреле 2013 года признал это постановление чиновников незаконным. Буквально через несколько дней после суда ООО «Компания Бикор» на основании этого решения под покровом ночи поспешила снести здание. Однако решение суда первой инстанции было затем отменено в кассации, и получилось так, что фактически снесли здание-памятник. За здание вступался солист группы «ЧайФ» Владимир Шахрин, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев публично обещал восстановить строение, но за 10 лет этого так и не случилось. Сейчас на его месте парковка, огороженная огромным баннером.
На этом месте до 2013 года находился ещё один дом, который построил Александр Безбородов. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральском посёлке Буланаш из водовода украли 100 метров труб
23 октября 2023
23 октября 2023
Сбербанк выставил на продажу свое офисное здание в Екатеринбурге
26 октября 2023
26 октября 2023
В Музее истории Екатеринбурга научат изучать свой род
22 октября 2023
22 октября 2023