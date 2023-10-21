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Попасть в парк Маяковского со Щорса можно будет только через месяц
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Ещё вчера, 29 октября, должен был вновь открыться вход в Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского со стороны улицы Щорса. Однако, этого не произошло, и сегодня администрация Парка выступила с объяснениями.
Открытие входа в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса пришлось отложить почти на месяц. Новая дата открытия — 20 ноября. Причина переноса банальная — подрядчик, занимающийся благоустройством данной территории, не успел закончить работу (как поясняют в Парке, это произошло из-за дополнительных задач, которые возникли уже «по ходу пьесы»). Ближайшие два десятка дней рабочие будут укреплять откосы дороги, устанавливать ограждения и прокладывать освещение.
Как отчитывается администрация Парка Маяковского, основная часть работ была сделана в срок: было подготовлено основание дороги, установлена часть новых лестниц, уложен асфальт, забетонированы клумбы. И добавляет: «Скоро будет красиво!».
Пока же попасть Парк Маяковского (который, к слову, в зимний период функционирует так же активно, как и в летний) можно со стороны улицы Ткачей (где, напомним, недавно обновили подземный переход, аккурат ведущий к Парку).
Открытие входа в Парк Маяковского со стороны улицы Щорса пришлось отложить почти на месяц. Новая дата открытия — 20 ноября. Причина переноса банальная — подрядчик, занимающийся благоустройством данной территории, не успел закончить работу (как поясняют в Парке, это произошло из-за дополнительных задач, которые возникли уже «по ходу пьесы»). Ближайшие два десятка дней рабочие будут укреплять откосы дороги, устанавливать ограждения и прокладывать освещение.
Как отчитывается администрация Парка Маяковского, основная часть работ была сделана в срок: было подготовлено основание дороги, установлена часть новых лестниц, уложен асфальт, забетонированы клумбы. И добавляет: «Скоро будет красиво!».
Пока же попасть Парк Маяковского (который, к слову, в зимний период функционирует так же активно, как и в летний) можно со стороны улицы Ткачей (где, напомним, недавно обновили подземный переход, аккурат ведущий к Парку).
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