Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу

«По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили её стихами поэта. По словам художника Максима Реванша, он изобразил путь от суетной городской жизни и спокойствием природы в парке», — сообщается в приглашении екатеринбуржцам оценить обновлённый переход.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости