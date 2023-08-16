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Попасть в Парк Маяковского можно по обновлённому переходу
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Сегодня, 16 августа, внимание екатеринбуржцев было приковано к подземному переходу на Плотинке, который открыли после обновления и создания из него настоящий арт-объект. На фоне шумного открытия «рок-перехода», администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского напомнила, что в городе обновили ещё один подземный переход.
Волшебной трансформации подвергся и подземный переход под улицей Ткачей. Именно по нему попадают в парк те из посетителей, которые приезжают на трамвайное кольцо (оно расположено как раз напротив парка). В переходе установили красивое освещение, обновили стены, которые — как и в переходе на Плотинке — покрыли граффити. Художественным оформлением занимался художник Максим Реванш. Свои настенные изображения он выполнил в стилистике конструктивизма, что впрямую отсылает к поэту, чьим именем назван ЦПКиО. Графические изображения на стенах перехода сопровождены цитатами из стихов Маяковского.
Волшебной трансформации подвергся и подземный переход под улицей Ткачей. Именно по нему попадают в парк те из посетителей, которые приезжают на трамвайное кольцо (оно расположено как раз напротив парка). В переходе установили красивое освещение, обновили стены, которые — как и в переходе на Плотинке — покрыли граффити. Художественным оформлением занимался художник Максим Реванш. Свои настенные изображения он выполнил в стилистике конструктивизма, что впрямую отсылает к поэту, чьим именем назван ЦПКиО. Графические изображения на стенах перехода сопровождены цитатами из стихов Маяковского.
«По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили её стихами поэта. По словам художника Максима Реванша, он изобразил путь от суетной городской жизни и спокойствием природы в парке», — сообщается в приглашении екатеринбуржцам оценить обновлённый переход.
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