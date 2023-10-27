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Синоптики предупреждают о гололедице и снеге с дождем в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице и снеге с дождем в начале недели.
Сегодня, 30 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе с мокрым снегом. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днем -5…0. Ветер восточный северо-восточный 4-9.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -4…-2. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 31 октября, в регионе переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -10…-5, днем -5…0. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой снег. Ночью -7…-5, днем -3…-1. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 3-8 м/сек.
В среду, 1 ноября, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на юге с дождем. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -7…-2, на севере до -20. Днем -3…+2, на юге до +5. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью -4…-2, днем +1…+3. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 30 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе с мокрым снегом. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Днем -5…0. Ветер восточный северо-восточный 4-9.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -4…-2. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 31 октября, в регионе переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -10…-5, днем -5…0. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, небольшой снег. Ночью -7…-5, днем -3…-1. Ветер северо-восточный с переходом днем на юго-западный 3-8 м/сек.
В среду, 1 ноября, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, на юге с дождем. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -7…-2, на севере до -20. Днем -3…+2, на юге до +5. Ветер западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем небольшой мокрый снег, дождь. Ночью -4…-2, днем +1…+3. Ветер западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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