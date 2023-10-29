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«Ласточка» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом «летать» будет иначе

13.36 Воскресенье, 29 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В связи с ноябрьскими праздниками изменилось расписание для некоторых пригородных поездов Свердловской железной дороги. Изменения коснулись, в частности, скоростной «Ласточки».

Из-за длительных выходных, которые выпадают на период с 4 по 6 ноября включительно, внесены изменения в схему движения «Ласточки» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Так, поезд №7066 в путь выйдет не 5 ноября, а 6-го. А 4 ноября отменена электричка №№6053/6055/6056, следующая рейсом аэропорт Кольцово–Екатеринбург Пассажирский–аэропорт Кольцово, — сообщает информационное агентство «Все новости».

Дополнительный выходной в этом году возник из-за праздника Народного единства, который отмечается 4 ноября. Поскольку праздничный день выпал на законный для трудяг выходной, на субботу, то дополнительный выходной назначен на понедельник, 6 ноября.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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