«Ласточка» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом «летать» будет иначе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В связи с ноябрьскими праздниками изменилось расписание для некоторых пригородных поездов Свердловской железной дороги. Изменения коснулись, в частности, скоростной «Ласточки».Из-за длительных выходных, которые выпадают на период с 4 по 6 ноября включительно, внесены изменения в схему движения «Ласточки» между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. Так, поезд №7066 в путь выйдет не 5 ноября, а 6-го. А 4 ноября отменена электричка №№6053/6055/6056, следующая рейсом аэропорт Кольцово–Екатеринбург Пассажирский–аэропорт Кольцово, — сообщает информационное агентство «Все новости».Дополнительный выходной в этом году возник из-за праздника Народного единства, который отмечается 4 ноября. Поскольку праздничный день выпал на законный для трудяг выходной, на субботу, то дополнительный выходной назначен на понедельник, 6 ноября.