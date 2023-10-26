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Мопсопрогулка прошла в Екатеринбурге
Фото: ВК-группа «Мопсопрогулки-Екатеринбург» / vk.com/clubmopsoprogulki
Владельцы мопсов отметили преждевременно праздник Хэллоуин, нарядив своих любимцев в различных персонажей. Смотр собачек в потешных костюмах устроили в парке культуры и отдыха Чкалова в Юго-Западном районе Екатеринбурга.
«Мопсопрогулки» устраиваются в Екатеринбурге регулярно, показывая, как много любителей этой породы собак проживает в уральской столице и насколько они гордятся своими пёсиками. На сей раз «Мопсопрогулку» совместили с Хэллоуином, благо «Канун дня всех святых» наступает всего через пару дней. В парке Чкалова вчера, 28 октября, можно было увидеть мопсов-лягушат, мопсов-дьяволят, мопсов-летучих мышей, мопсо-докторов и мопсо-джокеров. Некоторые из хозяев так увлеклись нарядами для питомцев, что и сами нарядились, согласно случаю, — кто в скелета, кто в Дьяволицу. И, разумеется, главным делом на Мопсопрогулке стали бесконечные фотосессии — как своих подопечных, так и незнакомых собачек.
Первая «Мопсопрогулка» в Екатеринбурге прошла больше десяти лет назад, в 2011 году. Тогда же в соцсетях были созданы соответствующие группы. Сегодня они наполняются многочисленными забавными фотографиями со вчерашнего мероприятия.
«Мопсопрогулки» устраиваются в Екатеринбурге регулярно, показывая, как много любителей этой породы собак проживает в уральской столице и насколько они гордятся своими пёсиками. На сей раз «Мопсопрогулку» совместили с Хэллоуином, благо «Канун дня всех святых» наступает всего через пару дней. В парке Чкалова вчера, 28 октября, можно было увидеть мопсов-лягушат, мопсов-дьяволят, мопсов-летучих мышей, мопсо-докторов и мопсо-джокеров. Некоторые из хозяев так увлеклись нарядами для питомцев, что и сами нарядились, согласно случаю, — кто в скелета, кто в Дьяволицу. И, разумеется, главным делом на Мопсопрогулке стали бесконечные фотосессии — как своих подопечных, так и незнакомых собачек.
Первая «Мопсопрогулка» в Екатеринбурге прошла больше десяти лет назад, в 2011 году. Тогда же в соцсетях были созданы соответствующие группы. Сегодня они наполняются многочисленными забавными фотографиями со вчерашнего мероприятия.
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