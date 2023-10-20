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Суд подтвердил нарушение прав екатеринбургских правозащитников
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге на этой неделе состоялось итоговое заседание суда по иску юристов «Межрегионального центра прав человека». На этот раз правозащитники обращались в суд по поводу нарушения их собственных прав на исполнение профессиональной деятельности общественной значимости. И связано это было с нашумевшей гибелью заключённого в екатеринбургском СИЗО-1.
Напомним, что в начале 2023 года в Екатеринбург из кировской колонии доставили заключённого Канана Азизова. В своё время он был осуждён за ненасильственные преступления, но во время отбывания наказания Азизов проявил несговорчивый нрав, из-за которого у него возникали неприятности с администрациями исправительных учреждений. Вот и в Екатеринбурге он оказался после того, как на него завели дело о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В уральской столице мужчина должен был пройти психиатрическое освидетельствование. А вместо этого нашёл здесь свою смерть.
Известно, что к Азизову перед смертью в психиатрическом отделении медицинской части СИЗО-1 применялись меры физического воздействия. Заключённого связывали, кололи препаратами, воздействующими на психическое состояние человека, при этом оставляя его без надлежащего наблюдения. В итоге, 13 марта Азизов был найден мёртвым. Областной ГУФСИН тогда сослался на хронические заболевания умершего, а официальная причина смерти — коронарная недостаточность.
Разбирательства с тем, по чьей вине в екатеринбургском СИЗО умер человек, ещё впереди. Пока же в судебном порядке рассматривались жалобы правозащитников на то, что их не допускали пообщаться с заключённым. А он активно добивался этих встреч, так как опасался за свою жизнь (и, как видим, не беспочвенно). И Ленинский районный суд города Екатеринбурга, где с июля шёл этот процесс, фактически подтвердил нарушение профессиональных прав юристов «Межрегионального центра прав человека».
«Суд признал незаконным бездействие ФКУ Следственный изолятор №1 ГУФСИН по Свердловской области, начальника психиатрического отделения медицинской части изолятора Наталии Кудрявцевой и медико-санитарной части №66. Бездействие их заключалось в том, что они не создали условия для встречи Азизова с юристом нашего Центра», — комментирует Лариса Захарова. Она поясняет, что у ответчиков есть полгода на обжалование судебного решения.
Эта кажущаяся маленькой победа на самом деле очень важна. Она может стать основательным «кирпичиком» в грядущих судебных процессах, призванных установить виновников смерти Азизова.
Напомним, что в начале 2023 года в Екатеринбург из кировской колонии доставили заключённого Канана Азизова. В своё время он был осуждён за ненасильственные преступления, но во время отбывания наказания Азизов проявил несговорчивый нрав, из-за которого у него возникали неприятности с администрациями исправительных учреждений. Вот и в Екатеринбурге он оказался после того, как на него завели дело о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В уральской столице мужчина должен был пройти психиатрическое освидетельствование. А вместо этого нашёл здесь свою смерть.
Известно, что к Азизову перед смертью в психиатрическом отделении медицинской части СИЗО-1 применялись меры физического воздействия. Заключённого связывали, кололи препаратами, воздействующими на психическое состояние человека, при этом оставляя его без надлежащего наблюдения. В итоге, 13 марта Азизов был найден мёртвым. Областной ГУФСИН тогда сослался на хронические заболевания умершего, а официальная причина смерти — коронарная недостаточность.
Разбирательства с тем, по чьей вине в екатеринбургском СИЗО умер человек, ещё впереди. Пока же в судебном порядке рассматривались жалобы правозащитников на то, что их не допускали пообщаться с заключённым. А он активно добивался этих встреч, так как опасался за свою жизнь (и, как видим, не беспочвенно). И Ленинский районный суд города Екатеринбурга, где с июля шёл этот процесс, фактически подтвердил нарушение профессиональных прав юристов «Межрегионального центра прав человека».
«Суд признал незаконным бездействие ФКУ Следственный изолятор №1 ГУФСИН по Свердловской области, начальника психиатрического отделения медицинской части изолятора Наталии Кудрявцевой и медико-санитарной части №66. Бездействие их заключалось в том, что они не создали условия для встречи Азизова с юристом нашего Центра», — комментирует Лариса Захарова. Она поясняет, что у ответчиков есть полгода на обжалование судебного решения.
Эта кажущаяся маленькой победа на самом деле очень важна. Она может стать основательным «кирпичиком» в грядущих судебных процессах, призванных установить виновников смерти Азизова.
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