В екатеринбургском СИЗО умер подследственный

«Телесных повреждений не выявлено. Известно, что у погибшего были хронические заболевания», – сообщили в свердловском ГУФСИН.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В СИЗО-1 Екатеринбурга умер подследственный, который прибыл из колонии в Кировской области для прохождения психиатрического освидетельствования.Как сообщает 66.RU со ссылкой на юриста «Межрегионального центра прав человека» Ларису Захарову, погибший Канан Азизов был подследственным по делу о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В феврале обратился к правозащитникам, заявив, что в кировской колонии систематически подвергался пыткам.С начала марта юрист Лариса Захарова несколько раз пыталась встретиться с Азизовым в СИЗО, но администрация учреждения в этом отказывала.В ГУФСИН по Свердловской области подтвердили гибель мужчины. Сотрудники обнаружили тело 13 марта, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть.Лариса Захарова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с заявлениями о проведении расследования.