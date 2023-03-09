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В екатеринбургском СИЗО умер подследственный
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СИЗО-1 Екатеринбурга умер подследственный, который прибыл из колонии в Кировской области для прохождения психиатрического освидетельствования.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на юриста «Межрегионального центра прав человека» Ларису Захарову, погибший Канан Азизов был подследственным по делу о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В феврале обратился к правозащитникам, заявив, что в кировской колонии систематически подвергался пыткам.
С начала марта юрист Лариса Захарова несколько раз пыталась встретиться с Азизовым в СИЗО, но администрация учреждения в этом отказывала.
В ГУФСИН по Свердловской области подтвердили гибель мужчины. Сотрудники обнаружили тело 13 марта, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть.
Лариса Захарова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с заявлениями о проведении расследования.
Как сообщает 66.RU со ссылкой на юриста «Межрегионального центра прав человека» Ларису Захарову, погибший Канан Азизов был подследственным по делу о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В феврале обратился к правозащитникам, заявив, что в кировской колонии систематически подвергался пыткам.
С начала марта юрист Лариса Захарова несколько раз пыталась встретиться с Азизовым в СИЗО, но администрация учреждения в этом отказывала.
В ГУФСИН по Свердловской области подтвердили гибель мужчины. Сотрудники обнаружили тело 13 марта, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть.
«Телесных повреждений не выявлено. Известно, что у погибшего были хронические заболевания», – сообщили в свердловском ГУФСИН.
Лариса Захарова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру с заявлениями о проведении расследования.
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